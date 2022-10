Juve: Alex Sandro in scadenza, che esame per Cambiaso!

TORINO - La Juventus dovrà ristrutturare le fasce, a cominciare dalla prossima stagione. Ma il lavoro di restyling comincerà prima, con le valutazioni per l’imminente futuro: Alex Sandro ha il contratto in scadenza a giugno e, a meno di colpi di scena, lascerà Torino. E in ogni caso, anche nell’eventualità al momento non in piedi di prolungamento, il club bianconero sta già guardando oltre. Aspettando il ritorno di Luca Pellegrin i dopo una stagione in Bundesliga all’Eintracht, la Juventus domani sera darà un’occhiata da vicino ad Andrea Cambiaso , terzino sinistro del Bologna, classe 2000, alla seconda stagione in Serie A dopo quella dell’anno scorso con il Genoa. Non dovrà comprarlo, perché lo ha già fatto a luglio: un investimento da 8,5 milioni più 3 milioni di bonus con un contratto blindato fino al 2027. Giusto il tempo di effettuare le visite al J Medical e di firmare, poi Cambiaso si è diretto a Bologna in prestito secco: tornerà dunque alla base tra qualche mese, quando società e allenatore decideranno se puntare subito sul laterale genovese per occupare il posto presumibilmente lasciato libero da Alex Sandro.

Gli altri nomi per la fascia sinistra

La Juventus per quel ruolo sta già studiando la strategia di mercato in una direzione precisa: scandagliando le piste che portano a terzini mancini a parametro zero. Uno di questi è Alejandro Grimaldo, 27 anni, rivale dei bianconeri nel girone di Champions con il Benfica e in scadenza di contratto a giugno; l’altro è il portoghese del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro, altro laterale sinistro che si libererà a zero tra qualche mese. Sempre in Germania la Juventus segue Ramy Bensebaini, 27 anni, elemento che piace molto ai bianconeri e che va in scadenza con il Borussia Moenchengladbach: anche provando ad accelerare l’operazione l’algerino non sarebbe comunque tesserabile a gennaio, dato che gli slot juventini da extracomunitari sono occupati da Kostic e Paredes. La Juventus si muove sui big, su gente con esperienza a livello internazionale e curriculum, ma guarda sempre con attenzione ai giovani italiani. Ecco perché quello di domani è una sorta di esame per Cambiaso: lui ha già convinto i bianconeri, altrimenti non lo avrebbero acquistato, però in questa stagione di crescita deve dimostrare di poter reggere l’urto di un top club e di essere pronto a prendersi la fascia mancina juventina che in estate (se non prima) verrà rivoluzionata. Cambiaso, che è in ballottaggio con Lykogiannis nelle idee di formazione di Thiago Motta, sarà allo Stadium per la prima volta da bianconero in prestito: motivo in più per brillare.