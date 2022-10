Maccabi-Juve, ufficiale l'arbitro: precedenti favorevoli

TORINO - Martedì, alle 18.45, torna in Champions anche la Juventus, in casa del Maccabi Haifa (gruppo H). Arbitra lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, assistito da Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Non è la prima volta che Lahoz dirige i bianconeri: con il fischietto spagnolo ci sono due precedenti, entrambi favorevoli alla Juventus. Lahoz ha infatti diretto la gara degli ottavi di finale Juve-Borussia Dortmund (terminata 2-1), nella stagione 2014/2015; successivamente le strade bianconere si sono incrociate con lo spagnolo nel 2016/2017, in occasione della semifinale Monaco-Juventus 0-2. Il tedesco Daniel Siebert è invece l'arbitro designato per la partita Milan-Chelsea, quarto turno del gruppo E di Champions League, in programma sempre martedì 11 ottobre ma alle ore 21. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn.