La Juventus che sarà: Cuadrado e Alex Sandro ai saluti

Cercare di prevenire (ulteriori) problemi, più che risolverli a posteriori, resta una prerogativa anche nei momenti di difficoltà. E dunque, pure se stai lottando per non buttare via la stagione in corso, diventa cosa buone e giusta iniziare a progettare la prossima. Nel caso specifico, la Juventus è alle prese con delle carenze tecniche - nell’immediato - e al contempo con la necessità di individuare quanto prima dei sostituti, degli eredi di quei giocatori che hanno fatto la storia del club, in tempi recenti, ma che sono ormai alle battute finali. I terzini Alex Sandro e Juan Cuadrado hanno contratti in scadenza, così come a centrocampo c’è Adrien Rabiot che dista una manciata di mesi dalla possibilità di svincolarsi. Guadagnano molto, troppo, per i nuovi parametri bianconeri in relazione all’età. Arrivabene e Cherubini guardano già oltre.