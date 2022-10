Sprint Juventus, Guerreiro o Grimaldo. Si valuta anche un centrale

che andranno in scadenza. Cogliere subito opportunità per le corsie e magari anche per il centro della difesa può risultare doppiamente propizio anche alla luce di infortuni (

, ha centrato poi al pelo la qualificazione per la Champions League a fine stagione. Non è da escludere che qualcosa di interessante possa succedere anche ad inizio 2023. Ci son lacune da puntellare, in difesa. E ci sono pedine importanti come

. Il post mondiale sarà una incognita per tutti, e qualcuno là davanti potrebbe pagare dazio. La Juvents, di contro, si ripresenterà al via con due tasselli in più - pienamente recuperati dopo il rodaggio che sta per iniziare in queste settimane - quali

Juventus, per la corsia spuntano i nomi di Grimaldo e Guerreiro

Tra i profili osservati moooolto attentamente, figura Alejandro Grimaldo , 27enne spagnolo in forza al Benfica. Lo guarda da vicino proprio, la Juventus, giacché l’ha sfidato e ancora lo sfiderà nel girone di Champions League. Vien da sé che tutto sarebbe un po’ più semplice, per i bianconeri, qualora mai riuscissero a compiere il miracolo e qualificarsi (proprio ai danni del Benfica) agli ottavi di finale. Mentre l’appeal crollerebbe a seguito invece di una eliminazione. Di certo Grimaldo non smanierebbe dal desiderio di lasciare la sua squadra per andare a giocare in Europa League (o manco quella...). Si ragionerebbe semmai, eventualmente, in ottica giugno. Provando però, già ora, a giocare d’anticipo rispetto alle big della Premier o della Liga. Ovviamente il fatto che Grimaldo vada in scadenza di contratto a giugno 2023 rappresenta un ulteriore incentivo per le pretendenti.

Situazione analoga in merito a Raphael Guerreiro , 28enne portoghese in forza al Borussia Dortmund. La Juventus lo segue da tempo, ci aveva fatto un pensierino già in estate ma le mancate cessioni di Alex Sandro e Cuadrado avevano bloccato tutto. Ora si torna alla carica.

La Juventus che sarà: Cuadrado e Alex Sandro ai saluti

Juventus, individuato il centrale