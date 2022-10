Juventus, il dopo Alex Sandro: Grimaldo e Guerreiro prime scelte Champions

Juventus, i nomi per le fasce e il difensore centrale

Considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà a fine stagione, a meno di colpi di scena, la dirigenza bianconera sta valutando profili di calciatori con esperienza in Champions League e a fine contratto: tra le soluzioni possibili ci sono Grimaldo del Benfica, da tempo seguito dalla Juventus, e Guerreiro, terzino del Borussia Dortmund. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e non sembrano intenzionati a proseguire con i rispettivi club, motivo per cui i bianconeri sono pronti a intervenire per la prossima stagione, ma anche nella finestra invernale se ci saranno le giuste opportunità.

Attenzione, però, anche ai difensori centrali. Tra i giocatori in scadenza di contratto c’è anche Evan N’Dicka, 23 anni, franco-camerunese dell’Eintracht Francoforte. Non rinnoverà con il club tedesco, la Juventus potrebbe doversela vedere con la Roma, altro club interessato al giocatore, compagno di squadra di Luca Pellegrini, terzino sinistro che la Juventus ha prestato ai tedeschi.