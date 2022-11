Juventus, Grimaldo dopo Ronaldo e De Ligt? La richiesta dei tifosi Benfica

LISBONA (PORTOGALLO) - "Resta Grimaldo". Apre così stamane il quotidiano portoghese A Bola che parla della trattativa tra il calciatore e il Benfica per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La volontà di entrambe le parti sarebbe quella di continuare insieme ma manca ancora l'accordo sulle cifre. Si lavora per trovare un'intesa ma lo stipendio del laterale è già molto vicino al tetto definito dai portoghesi ed il margine delle Aquile per ampliare l'offerta non è molto.

Grimaldo come Ronaldo e De Ligt

Il terzino classe '95 piace sia in Inghilterra che in Italia, dove è finito nel mirino di Inter ma soprattutto Juventus. I bianconeri lo avrebbero individuato come profilo ideale per sostituire Alex Sandro. Il terzino brasiliano, infatti, andrà in scadenza a giugno e potrebbe lasciare Torino dopo otto stagioni in bianconero. Grimaldo potrebbe dunque ripercorre un po' le orme di Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, acquistati dopo che avevano eliminato la Vecchia Signora dalla Champions League vestendo rispettivamente le maglie di Real Madrid e Ajax. Il portoghese lo fece nel 2018, l'olandese la stagione seguente, sempre ai quarti di finale, mentre il laterale spagnolo ha estromesso la squadra di Allegri con il suo Benfica già nella fase a gironi di questa edizione.

Benfica, tifosi in pressing per il rinnovo di Grimaldo

Intanto i tifosi del Benfica spingono per convincere lo spagnolo a restare al Da Luz e nelle ultime ore hanno invaso i social del calciatore commentando in tantissimi i suoi post su Instagram dove celebra e giura amore al club con l'hashtag #RenovaGrimaldo, diventato ormai virale. Un messaggio chiaro che certifica quanto di buono fatto nei suoi anni alle Aquile. Arrivato nel 2016 dal Barcellona B, infatti, con i lusitani fin qui ha collezionato 270 presenze, impreziosite da 22 reti e 54 assist, e in bacheca ha messo tre campionati, due Supercoppe portoghesi e una coppa nazionale.