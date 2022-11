La Juve cerca anche un portiere. E Szczesny?

TORINO - La Juventus ha la necessità a gennaio di intervenire sul mercato per rinforzare le fasce, reparto che numericamente ha le maggiori lacune. Ma la dirigenza bianconera guarda anche alla porta per il futuro e nei prossimi mesi è attesa una mossa per un nuovo guardiano dei pali, giovane e con prospettive azzurre: in questo senso il nome in cima alla lista juventina è quello di Marco Carnesecchi, che è il capitano dell'Under 21 e che l'Atalanta ha prestato alla Cremonese. Una stagione di Serie A da titolare lo può lanciare definitivamente, la Juventus lo segue e ha anche effettuato un sondaggio con l'Empoli per capire le intenzioni su Vicario, riscattato qualche mese fa per 8,5 milioni.