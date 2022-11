Juve, la road map del mercato: ruoli, nomi, priorità

TORINO - Il pallone si è fermato, alla Continassa, e manca meno di un mese e mezzo all’apertura del mercato invernale. Che a volte può anche rivelarsi un’anticipo di quello estivo, come fu l’anno scorso per Vlahovic. Così gli uomini mercato della Juventus, guidati dal ds Federico Cherubini, cominciano ad accelerare verso i vari traguardi (per alcuni dei quali l’arrivo è comunque previsto in estate), seguendo un tracciato abbastanza preciso. Abbastanza perché, che sia per un’occasione o per un ostacolo imprevisto, bisogna essere sempre pronti alle deviazioni.