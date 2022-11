Juve, anche Williams per il dopo Di Maria

TORINO - Il dopo Di Maria è lontano ancora diversi mesi e non è neppure detto che la Juventus abbia bisogno di una soluzione al riguardo: perché la conferma del 3-5-2 con cui Allegri ha dato il via alla striscia di sei vittorie di fila in campionato potrebbe non rendere indispensabile trovare un erede al Fideo o perché magari nel 2023 potrebbe svilupparsi un feeling così forte tra la Juventus e l’argentino da convincerli a stare insieme un altro anno (basti pensare a come è cambiata la situazione di Rabiot...). Una grande società, però, deve farsi trovare pronta a tutte le situazioni: e quella che prevede di sostituire Di Maria con un altro esterno offensivo / trequartista necessità di essere preparata con grande anticipo.

Fratello d’arte

Così la Juventus, concentrata soprattutto su un esterno destro per quanto riguarda gennaio (Maehle il primo della lista), attiva sul fronte Milinkovic Savic e sui difensori centrali mancini per giugno, sta monitorando e valutando anche i possibili eredi del Fideo. Nella lista c’è Nicolò Zaniolo, seguito da anni e con rinnovo in stand by del contratto con la Roma (scadenza 2024), ma non è il solo. Piace sempre di più Nico Williams, ventenne dell’Athletic Bilbao (dove gioca il fratello maggiore Iñaki) da 3 gol e 4 assist in 14 presenze nella Liga, entrato in entrambe le partite giocate al Mondiale dalla Spagna di Luis Enrique (Iñaki invece ne ha giocate due da titolare nel Ghana, Paese da dove i genitori emigrarono in Spagna). Ovviamente non piace solo alla Juventus e ovviamente non costa poco: 50 milioni la clausola rescissoria dell’attuale contratto, in scadenza 2024. Destinata a salire in caso di (probabile) rinnovo: nel caso fosse lui il prescelto, dunque, meglio provare a giocare d’anticipo.