Juventus, intercettate anche le strategie di mercato: tutti i nomi in agenda

Paginate e paginate di intercettazioni telefoniche e ambientali, di appunti, di mail. A ben vedere, possono tornare utili non soltanto a voyeurismo da dinamiche del dietro le quinte che stuzzica la curiosità innata e il gusto (più o meno morboso) di sapere cosa succede nella stanza dei bottoni quando i manovratori sono lontano dai riflettori, faccia a faccia. O alle spalle. No, possono tornare utili anche per capire certe dinamiche di mercato. Una curiosità, tra tante. Una mail inviata da Fabio Paratici all’allora braccio destro Federico Cherubini e a Claudio Chiellini, oggi direttore sportivo del Pisa ma all’epoca anche lui uomo mercato bianconero: «Giocatori da seguire giovani: Haaland - Malen - Zaniolo - Kulusevski - Tonali - Kumbulla». E ancora: «Milik e Donnarumma da seguire per 2021 in scadenza».