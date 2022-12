Perché Pogba deve essere la vera plusvalenza (tecnica) della Juve

Il centrocampista francese ha ricominciato la preparazione alla Continassa in un clima positivo e ottimista. Il suo rientro a tempo pieno è ipotizzato a cavallo fra l'inizio e la metà di gennaio, in tempo per dare un senso a una stagione nata sotto il segno dell'infortunio e proseguita con l'operazione al ginocchio che ha impedito a Pogba di partecipare anche alla fase finale del Mondiale dopo non aver giocato nemmeno una gara ufficiale. Adesso tocca a lui dimostrare di essere il vero, grande "acquisto" bianconero 2023

Xavier Jacobelli 07 . 12 . 2022 19:10 2 min CalciomercatojuvePogba

