La Juventus del domani: chi verrà riscattato e chi no

TORINO - Anche sul mercato, nelle prossime settimane verranno affrontate tematiche relative ai riscatti e ai rinnovi. La situazione contrattuale di Moise Kean, ad esempio, è piuttosto definita: il riscatto dall’Everton, con obbligo in caso di raggiungimento di alcuni traguardi sportivi nella stagione in corso, di fatto è una formalità che diventerà fattiva a gennaio. Formalità piuttosto onerosa: il prestito biennale ammonta a 7 milioni di euro complessivi (3 per quanto concerne l’annata 2021/22, 4 per quella successiva, 2022/23), il riscatto è di 28 milioni per un costo complessivo che si aggira sui 35 più bonus (quasi 37 risultano nelle pagine della relazione finanziaria annuale approvata dal Cda del 2 dicembre scorso), ma dubbi sulla permanenza di Kean in bianconero non ce ne sono, soprattutto se darà continuità a quanto mostrato tra ottobre e novembre con la maglia della Juventus.