Di Maria, il Mondiale e la Juventus. E dopo? Spunta un nuovo club

TORINO - Il destino di Angel Di Maria è di un meraviglioso vincente al quale manca il sigillo più prestigioso, quello che cambia il destino di un campione, illuminandone ancora di più la carriera. La Juventus lo guarderà domani, tra le stelle dell’Argentina in Qatar nella finale del Mondiale, se il fastidio muscolare con il quale convive gli permetterà di dare una mano all’amico Lionel Messi e ai suoi compagni nell’ultimo atto contro la Francia: il coronamento di un’avventura, un sogno che si trasformerebbe in realtà e consegnerebbe ai bianconeri un talento che, tra un acciacco e l’altro, a Torino non è riuscito davvero a incidere. Non ci è riuscito come avrebbe voluto o immaginato nemmeno in Qatar rischiando di passare per comprimario di lusso: ha saltato i match con Australia e Croazia, giocato giusto una manciata di minuti contro l’Olanda, era in campo nel disastroso esordio con l’Arabia Saudita che pareva l’inizio di un Mondiale in salita e invece è servito da scossa per la cavalcata. Anche un fuori programma personale in Qatar in queste ore, come ha raccontato la compagna Jorgelina sui social con la foto della figlia Pia, in ospedale mentre le misurano la pressione, e la scritta: «La bimba che conosce tutti gli ospedali del mondo, mi distrugge l’anima».