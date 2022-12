Calciomercato Juve, "Yildiz strega Schmidt: lo vuole al Benfica"

TORINO - E' di sicuro la stella più brillante dei giovani in forza alla Juventus Under 19: Kenan Yildiz, che ha iniziato ad attirare l'attenzione dei club europei, in particolare di uno. Il talento del 19enne turco, arrivato a Torino via Bayern Monaco, sta facendo vedere tutte le sue qualità in bianconero con Allegri che sembrerebbe intenzionato ad inserirlo già nelle gerarchie della prima squadra. Con 6 gol e 5 assist messi a segno fino ad ora, la stellina della Juve è finita, secondo quanto riportato da SkySport Germania, sul taccuino di Roger Schmidt che vorrebbe portarlo al Benfica. Sul piano della crescita dei giovani campioni, le Aquile portoghesi hanno mostrato tutte le loro capacità, ma al momento la Juventus non vuole privarsi di Yildiz.