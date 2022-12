La giovane Juve rinnova i suoi talenti: tocca a Barbieri

TORINO - Dopo Samuel Iling-Junior (nuova scadenza 2025) e Gabriele Mulazzi (blindato fino al 30 giugno 2026), è arrivato il turno di Tommaso Barbieri, terzino della Juventus Next Gen con ottime prospettive - a soli vent’anni - di piazzarsi stabilmente nella rosa di Massimiliano Allegri. Il giocatore, che nel 2020 ha lasciato il Novara dov'è stato svezzato per abbracciare la Juve, ha prolungato il contratto con il club bianconero fino al 2026 e dopo aver giocato - molto bene, si direbbe, visti anche la portata dell’avversaria e del contesto - all’Emirates di Londra contro l’Arsenal, avrà nuove occasioni per mettersi in mostra, dall’amichevole del J-Stadium con il Rijeka alla sfida casalinga con lo Standard Liegi di fine 2022 e che chiuderà la serie di test pre-ripresa del campionato. In vista del 4 gennaio, quando la Juventus giocherà a Cremona per riprendere la corsa ai piani altissimi della Serie A, la società pensa a tenersi stretti i suoi campioncini del prossimo futuro. Poi non è detto che rimangano tutti alla base, visto che lo stesso Barbieri - su tutti - ha molte richieste tra A e B, però la strada è tracciata.