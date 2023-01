“Zaha è l'obiettivo di Juventus e Barcellona"

LONDRA (Inghilterra) - Tempo di mercato, tempo di occasioni con la Juventus che guarda al presente e al futuro per cercare di migliorare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhi puntati sui parametri zero e sui calciatori con contratto in scadenza che sarebbero pronti ad accasarsi in bianconero. Dall'Inghilterra spunta il nome sul quale il club di Torino starebbe lavorando per assicurarsi le sue prestazioni dalla prossima stagione: è Wilfried Zaha. Secondo l'Evening Standard, Juventus e Barcellona sarebbero le due società ad aver mosso i primi passi per provare a conquistare il 30enne ivoriano che si libererà a parametro zero a giugno dal Crystal Palace.