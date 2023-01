Valentin Barco, la Juve e il Boca tornano a incrociarsi

BUENOS AIRES (Argentina) - Il giovane terzino sinistro argentino Valentin Barco , classe 2004, di proprietà del Boca Juniors sarebbe nei radar del mercato della Juventus per la prossima stagione. A riportare l'indiscrezione è stato il portale argentino TyC Sports riportando che il club bianconero starebbe monitorando con attenzione lo sviluppo degli eventi in casa Boca: infatti il 18enne è in scadenza di contratto , il club ha messo sul piatto rinnovo un quadriennale che però non ha convinto l'entourage del calciatore e la situazione è di stallo. Gli "Xeneizes" avrebbeo già rifiutato l'offerta del Getafe e la Juventus, sempre stando a TyC Sports, aspetterebbe il primo luglio per potersi assicurare il cartellino a parametro zero, in modo da tesserarlo alla scadenza naturale del contratto che è fissata nel dicembre 2023 cosa che, chiaramente, il Boca Juniors vorrebbe evitare.

Barco, pendolare a 9 anni ed esordio storico con il Boca

Il talento di Barco viene individuato dal Boca già a 9 anni prelevandolo nel 2013 dall'Sp. Las Parejas ed inserendolo nel proprio settore giovanile. Curiosità: Barco non poteva alloggiare nel campus dell’accademia del Boca, “La Candela" e quindi era costretto a fare il pendolare da Veinticinco de Mayo (sua città natale), per oltre 400 chilometri tre volte alla settimana solo per allenarsi. A 14 anni firma il suo primo contratto con Adidas ed è già protagonista nella Nazionale U15 aiutandola a vincere nel torneo Vlatko Markovic in Croazia. La scalata del giovane Barco non si ferma ed il 17 luglio 2021 diventa il 4° giocatore più giovane della storia del club a debuttare in prima squadra. Terzino sinistro mancino si 1,72 per 64 kg con propensione offensiva, giocata di prima, 1-contro-1 con un gioco propenso al controllo della sfera per dettare i tempi di gioco. Nel 2021, è stato inserito nella lista "Next Generation" dei 60 migliori talenti nati nel 2004 dal quotidiano britannico "The Guardian".

Juve e Boca, lo storico: da Tevez in poi

Nella storia del club bianconero non sono mancati giocatori passati per gli "Xeneizes": il più fresco è Leandro Paredes creciuto e sbocciato con i colori del Boca (dal 2002 al 2014), ma indimenticabile è l'Apache Carlos Tevez, numero 10 di entrambi i club, che oltre ad essere cresciuto anche lui nelle giovanili del club gialloblù è tornato altre 2 volte a casa per un ammontare di 279 presente e 95 gol. Meno conosciuto ma un altro giocatore dell'asse Boca-Juve fu il classe 1997 Guido Vadalà che si trasferì a Torino nel 2015 nella trattativa che portò Carlos Tévez a compiere il tragitto opposto. Sempre in quella trattativa arrivò alla corte dei bianconeri Rodrigo Bentancur. C'è chi invece ha fatto il percorso inverso come Daniel Osvaldo che dopo la parentesi in Europa e Serie A (con la Juventus nella seconda parte della stagione 2013-14) giocò per il Boca collezionando 14 presenze e 3 gol.