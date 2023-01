La Juve guarda al futuro: il primo colpo di gennaio è per la Next Gen

La Juventus batte il primo colpo del mercato di gennaio . Il club bianconero, infatti, ha definito l'approdo a Vinovo della punta Gianmarco Di Biase , giovanissima promessa attualmente in forza alla Pistoiese . Il ragazzo, classe 2005, si è messo in mostra nei primi mesi di questa stagione, quando - all'impatto con il mondo "dei grandi" - ha collezionato 7 reti e 2 assist in 11 presenze in Serie D. Un ruolino che ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle sue prestazioni, al punto che, sugli spalti, nelle ultime settimane si sono avvicendati gli osservatori di Torino e Fiorentina, Bologna e Udinese. A spuntarla, però, è stata la Juventus.

Di Biase sbarca in bianconero a conclusione di un'operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 350mila euro, ma il suo arrivo a Torino non sarà immediato. L'attaccante, infatti, concluderà la stagione in corso con la maglia arancione, quindi si trasferirà a Vinovo in estate per intraprendere la nuova avventura. Quella che, secondo i piani stilati alla Continassa, comincerà dalla Serie C nell'organico della Next Gen della prossima stagione.