Juventus in missione al Sudamericano U20 con uno 007. E Fresneda…

TORINO - Ieri nella serata italiana, con Perù-Brasile a Cali in Colombia, è scattato il torneo Sudamericano Under 20 e ci sarà, per così dire, anche un po’ di Juventus. No, non si tratta di Matias Soulé, rimasto alla Continassa e titolare in Coppa contro il Monza: i giovani sudamericani che giocano in Europa sono rimasti nei rispettivi club (come anche per dire Romero della Lazio e i fratelli Carboni tra Cagliari e Inter) e poi Soulé è ormai diventato una pedina preziosa per Allegri. Ma è prevista la presenza, tra i tanti addetti ai lavori che in queste ore hanno raggiunto il luogo della manifestazione, anche di uno 007 bianconero per non perdere l’occasione di valutare e scovare qualche talento: del resto da questa manifestazione sono passati futuri dominatori del pallone, senza scomodare per forza Maradona e Messi. La politica dei giovani verrà sempre di più portata avanti dalla Juventus, specialmente dopo la rivoluzione societaria.