Calciomercato Juventus, i nomi del mercato intercettati: tutti gli obiettivi di Paratici e Cherubini

Nelle intercettazioni sulle telefonate di Cherubini , Paratici , Agnelli e altri dirigenti della Juventus , si parla anche di mercato, di quelli che sarebbero stati i piani della società bianconera. Si fanno infatti dei nomi, dei profili, anche piuttosto interessanti, che sarebbero finiti nel mirino della Vecchia Signora ma che, poi, in realtà a Torino non sono mai sbarcati. Operazioni in entrata ma anche in uscita. Tra i calciatori valutati dalla Juventus all'epoca c'era anche un centrocampista che poi in Italia è arrivato veramente, ma è andato al Napoli.

La Juventus e Ndombele: le considerazioni dei dirigenti

Si tratta di Tanguy Ndombele del quale Cherubini diceva: "Io non l’ho ancora inquadrato, Max l’ha inquadrato nel senso che secondo lui da un lato c’ha delle grandi qualità dall’altro il fatto che fa un po’ casino in campo". Dello stesso avviso Paratici: "Sì in effetti conoscendolo […] è più un giocatore da confusione in Inghilterra. Qui c’è una confusione…puoi capire che non è un calcio ordinato come quello di Max". Nessun dubbio, però, sulle qualità del classe '96: "Sta benissimo fisicamente - continua l'ex dirigente bianconero ora proprio al Tottenham -, se togli che tocca la palla una/due volte in più…il problema è che poi non la perde neanche mai quando la tocca, quindi bisogna anche già dirgli la verità, cioè giocatore è un grande giocatore…ma grande cioè è da Real Madrid, da queste squadre qua. Poi è uno che non si trova bene qua, non si trova bene…". Sul francese, sottolineava però Paratici, c'erano anche Barcellona e Real Madrid: "Sì, con questo giocatore può andare solo a queste squadre perché è un giocatore che giustamente va solo a queste squadre. Così lo sai e ci pensi, mi dici 'guarda possiamo provare' e vediamo cosa riusciamo a fare".