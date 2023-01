Juventus, McKennie verso il Leeds: c’è l’offerta del club inglese

Il centrocampista bianconero potrebbe lasciare l'Italia in questa sessione di mercato per approdare in Premier League

25 . 01 . 2023 23:44 2 min juvemckennie

© Juventus FC via Getty Images

Si avvicina la chiusura del mercato invernale e tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juve c'è Weston McKennie. Dopo l'interessamento di giorni scorsi da parte di Aston Villa e Borussia Dortmund, c'è un club di Premier League che fa sul serio. Si tratta del Leeds che ha ufficialmente messo gli occhi sul texano e si è concretamente mosso con la Juventus per trattare l’acquisto del centrocampista. Nella giornata di oggi la squadra di Jesse Marsch ha presentato una prima offerta al club bianconero: la cifra si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Al momeno però l'offerta del club inglese è minore rispetto alla richiesta della Juventus: per privarsi del texano, che ha già totalizzato 21 presenze, i bianconeri chiedono 35 milioni. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, i contatti tra le due società proseguono e non è escluso che si possa arrivare a un'intesa. Guarda il video Dall'Inghilterra: "McKennie cercato dal Leeds" Da non perdere Test con la Next Gen Il Barcellona vuole Vlahovic Tutte le news di Calciomercato Juventus Juve, i migliori video

