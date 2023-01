McKennie, Juventus e Leeds stringono: cosa manca per chiudere

TORINO - L’accelerata di mercoledì ha spinto Juventus e Leeds molto avanti sulla strada dell’accordo per il passaggio di Weston McKennie al club inglese, ma resta da percorrere l’ultimo tratto prima del traguardo. Tutto lascia supporre che bianconeri e bianchi riusciranno a tagliarlo prima della chiusura del mercato, fissata martedì 31 gennaio sia in Inghilterra che in Italia, ma quanto resta da mettere a punto potrebbe richiedere qualche giorno. Tempo che potrebbe anche consentire a un altro club di provare ad inserirsi: l’Arsenal è l’indiziato principale e quello dei Gunners potrebbe essere un inserimento in grado di cambiare la situazione, anche per il diverso appeal nei confronti del giocatore. Giocatore che intanto ieri si è serenamente allenato con il resto dei compagni bianconeri alla Continassa e che, contrariamente a quanto aveva fatto con l’Aston Villa, ha dato il suo assenso all’eventuale trasferimento a Ellan Road. Decisivi i colloqui dei giorni scorsi con il tecnico Jesse Marsch, statunitense come lui, e l’alto tasso di americanità del Leeds: che ha un presidente italiano, Andrea Radrizzani, ma è di proprietà della statunitense 49ers Enterprises e che ha in rosa due compagni di Nazionale di McKennie, Tyler Adams e Brenden Aaronson, centrocampisti anche loro. Ed ha anche progetti ambiziosi, nonostante l’attuale quintultimo posto in Premier League in coabitazione con Leicester e West Ham. Ambizioni confermate dall’offerta fatta mercoledì alla Juventus per il ventiquattrene centrocampista texano: 28 milioni. Non abbastanza per la società bianconera, che ne chiede 35. Una distanza non irrisoria - si tratta di un quarto dell’offerta e di un quinto della richiesta oltre che, più banalmente, di 7 milioni - ma tutt’altro che incolmabile, considerata anche la possibilità di utilizzare bonus per arrivare a un accordo. Ad agevolare ulteriormente l’intesa potrebbe essere anche una formula basata su un prestito, che la Juve sarebbe disposta a concedere per ottenere l’intera cifra che chiede, a patto che l’operazione preveda un obbligo di riscatto. I dirigenti bianconeri e quelli del Leeds dedicheranno i prossimi giorni a cercare l’incastro: ma per trovarlo potrebbero bastare anche ore.