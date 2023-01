Juventus, Akè va a giocare in Serie B? Si muove il Benevento

Marley Akè sarebbe finito nel mirino del Benevento: le due società sono in contatto per lavorare ad un possibile prestito. Il classe 2001, esterno sinistro della Juve Next Gen ma già convocato diverse volte in prima squadra da Allegri, è stato cercato anche da alcuni club francesi e del campionato belga ma l'intenzione della società bianconera sarebbe quella di non far lasciare l'Italia alla giovane promessa. Il Beneveto starebbe cercando un sostituto del partente Masciangelo e il profilo di Akè sembrerebbe perfetto per le esigenze del club allenato da Fabio Cannavaro.