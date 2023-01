Juventus, Cambiaso potrebbe rientrare: tutti i dettagli

TORINO - La Juventus sta operando anche sul mercato in entrata oltre a quello in uscita dopo il prestito di Weston McKennie al Leeds: i bianconeri starebbero lavorando al rientro anticipato di Andrea Cambiaso. L'addio di McKennie lascia ancora meno alternative sulla fascia destra ad Allegri. Il terzino gioca attualmente in prestito al Bologna per questa stagione (da luglio 2022 a giugno 2023) e in queste ore dell'ultima giornata del calciomercato i bianconeri sarebbero al lavoro con i rossoblù per cercare di riavere il classe 2000 con 4 mesi di anticipo. Il nodo della trattativa sarebbe il possibile sostituto di Cambiaso al Bologna, il club emiliani infatti non vogliono perdere il giocatore senza avere un ricambio. L'esterno di difesa, acquistato dalla Juventus la scorsa estate dal Genoa, oggi non si è allenato con la squadra.