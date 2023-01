Aké lascia la Juventus: ufficiale il prestito al Digione

TORINO - Dopo aver detto no a Benevento e Bari, quando anche il calciomercato in Francia si avvicina alla conclusione, Marley Aké ha sciolto le riserve : il giovane esterno della Juventus, assente per tutta la prima parte dell'attuale stagione a causa di una frattura al perone, chiuderà l'annata in prestito al Digione .

I numeri di Aké con la Juventus

Sei presenze con la prima squadra la scorsa stagione e al centro del controverso scambio che ha portato - nel gennaio 2021 - Tongya all'Olympique Marsiglia, Marley Aké quest'anno è sceso in campo in appena 5 occasioni - tutte con la Next Gen, con la quale conta in totale 45 apparizioni condite da 7 gol - e, nello specifico, 4 in Serie C e una nella Coppa Italia di categoria.