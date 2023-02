Juventus, Paredes e il Boca Juniors: l’hashtag che scuote i tifosi

TORINO - C'è un sogno in Argentina, tra i tifosi del Boca Juniors. Ed è quello racchiuso in un hashtag ormai diventato virale #ParedesABoca. Cosa c'è alla base di questo trend che riguarda il giocatore argentino in prestito alla Juventus dal Psg? Oltre alle indiscrezioni di mercato che indicano il fresco campione del Mondo come partente a giugno, con i bianconeri non intenzionati a riscattarlo, c'è anche il segnale dato da un suo amico Francesco Celeste. Quest'ultimo ha pubblicato sui propri social una foto con la maglia numero 5 del Boca Juniors personalizzata con il nome di Paredes, la Bombonera sullo sfondo e il seguente messaggio, taggando lo stesso giocatore: "Manca tanto, loco?".