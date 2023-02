Zidane, Nasri rivela: "Juve? Sono tre le squadre possibili"

" Real Madrid e Juventus sono i club che contavano per lui". Così , nel corso di un'intervista concessa a Canal Football Club, Samir Nasri , ex calciatore di Olympique Marsiglia, Arsenal, Manchester City, Siviglia, Antalyaspor, West Ham, Anderlecht e selezione francese, commenta le possibili scelte future di Zinedine Zidane , connazionale col quale condivide anche le origini algerine, rimasto senza squadra dopo aver concluso - nel giugno 2021 - la sua seconda esperienza sulla panchina dei Blancos. 'Zizou', in bianconero, ha giocato dal 1996 al 2001, mettendo a segno 31 gol in 212 presenze tra tutte le competizioni e vincendo due Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Europea, una Coppa Intercontinentale e un Intertoto.

Nasri su Zidane: "Juve, Real o Marsiglia"

"L'Inghilterra non fa per lui, non è solo una questione di lingua. Con un vero progetto e vere ambizioni, e soprattutto con un proprietario che abbia un bel budget a disposizione, andrà ad allenare l'OM. Non sarà sotto pressione, è la squadra di cui è tifoso. Non è andato al PSG perché è del Marsiglia. Zidane allena perché gli piace. Non allena per i soldi, ascolterà solo le proposte di chi gli sta a cuore", conclude Nasri.