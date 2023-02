E' terminato in modo positivo l'incontro tra Danilo e i dirigenti della Juventus per il rinnovo del contratto del giocatore. Il difensore brasiliano, che in assenza di Bonucci ha indossato spesso in questa stagione la fascia di capitano dei bianconeri, ha trovato l'accordo per prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora.