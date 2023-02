Vitor Roque, l’agente: “Cercato da un club italiano”. Juve sempre in prima fila

Nell'ultimo Sudamericano Under 20 vinto con il Brasile, il 17enne Vitor Roque ha messo in mostra ancora una volta tutto il suo talento, confermando di essere uno dei più grandi prospetti del mondo, pronto a prendersi il futuro del calcio. Capocannoniere del torneo con sei gol, il promettente attaccante dell'Athletico Paranaense è finito sui taccuini dei maggiori club europei che vorrebbero accaparrarselo a tutti i costi. A fare chiarezza è l'agente del calciatore che ha sottolineato: "C'era già una proposta, ma è stata respinta. C'era un club inglese, non voglio fare nomi, un club spagnolo che aveva già fatto un'offerta, uno italiano. Abbiamo ricevuto più o meno una offerta di 25 milioni euro , ma abbiamo subito rifiutato, perché mi risulta che il giocatore abbia un valore superiore , anche perché alcuni giocatori sono stati venduti in Brasile per 20 milioni di euro". Queste le parole di André Cury che conferma l'interesse da parte di un club di Serie A , non svelando il nome, ma con la Juventus che resta in prima fila per provare il colpo di mercato.

Vitor Roque, Juve sempre in prima fila

"Vitor Roque è un ragazzo con cui abbiamo iniziato a lavorare cinque anni fa. Quest'anno l'Athletico Paranense si è interessato, pagando anche la penale del giocatore. Vitor ha pensato che fosse un buon progetto per la Prima Divisione e la Libertadores, mentre il Cruzeiro era in Serie B. Abbiamo azzeccato il progetto, Vitor Roque è arrivato ad aprile e, a ottobre, stava lottando per essere il miglior giocatore del Sud America nella Libertadores. Alla fine, è arrivato secondo, qualificandosi direttamente per la Libertadores. Il 2023 è stato un anno molto buono. È riuscito a dimostrare di avere tutte le caratteristiche fisiche, mentali e tecniche per giocare per un grande club in Europa", ha proseguito André Cury. Oltre a Vitor Roque segnala anche un altro talento l'agente che conclude: "Lui e Yuri Alberto sono due giocatori che lavorano molto fisicamente e contribuiscono molto alla squadra e sono giocatori moderni. 9 grandi attaccanti in Europa sono vecchi, come Benzema, Cavani, Lewandowski, e dovranno lasciare spazio per questi giocatori".