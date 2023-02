"Zakaria-Chelsea, riscatto dalla Juve? Boehly ha deciso"

LONDRA (Regno Unito) - " Il Chelsea potrebbe esercitare il proprio diritto di riscatto per trasformare il prestito di Denis Zakaria in un acquisto a titolo definitivo ". È quanto afferma Evening Standard, secondo cui - dopo un primo difficile impatto con la Premier League e qualche noia muscolare - i Blues starebbero valutando di confermare in rosa il centrocampista svizzero, attualmente a Londra in prestito dalla Juventus .

Zakaria-Chelsea, la Juventus spera

Arrivato in prestito oneroso da 3 milioni di euro più uno di bonus, il diritto di riscatto è fissato a 28+5: una cifra importante, che la Juventus spera di incassare la prossima estate, soprattutto alla luce del fatto che difficilmente Zakaria - acquistato poco più di un anno fa dal Borussia Moenchengladbach - possa rientrare nel progetto della prossima stagione, soprattutto in caso di permanenza sulla panchina bianconera di Max Allegri. Lo svizzero, reduce da un Mondiale non particolarmente brillante, ha sin qui collezionato 7 presenze in maglia Blues: 4 in Premier, una in Champions (con un gol), una in Fa Cup ed una in Coppa di Lega. Evening Standard sottolinea come la decisione della dirigenza londinese di riscattare il centrocampista di origine congolese potrebbe essere dettato dalle difficoltà di arrivare a Bellingham del Dortmund e Rice del West Ham.