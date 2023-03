Juventus, idea Dibu Martinez per la porta: le manovre della dirigenza

Un campione del mondo entra prepotentemente nei radar della Vecchia Signora: sì, c’è anche la Juventus tra le pretendenti a Damián Emiliano Martínez, per tutti El Dibu, estremo difensore fresco del trionfo Mundial con l’Argentina in Qatar e che, attualmente, difende la porta dell’Aston Villa. Che i rapporti tra i Villans, il loro tecnico Unai Emery, e il portiere trentenne di Mar del Plata siano ai minimi storici non è una notizia: l’allenatore spagnolo dei Villans non ha apprezzato più di tanto le esultanze sui generis dell’argentino al Mundial e lo ha bollato, dopo un papera nel match contro l’Arsenal che regalò ai Gunners un gol a porta vuota con l’aggettivo, realmente tranchant, «imbarazzante». Insomma, pur rimanendo titolare nella porta del team Claret & Blue delle Midlands, la sensazione diffusa è che, a fine campionato, l’avventura del Dibu con l’Aston Villa vedrà scorrere i titoli di coda. E giustamente, visto che si tratta di un campione del mondo, oltretutto molto più che decisivo nel trionfo della Selección, per Martínez si è aperta una vera e propria caccia, con l’interesse evidente e palese di top club non solo della Premier League, ma del calcio della Vecchia Europa e, tra questi c’è anche la Juventus.