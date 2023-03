Juventus, Morata sogna il ritorno. Idea Berta come ds: è in pole

Certi amori non finiscono. E quello di Alvaro Morata per la Juventus, per Torino e più in generale per l’Italia è destinato a durare per sempre. Questo non significa che le strade siano destinate a incrociarsi di nuovo, calcisticamente parlando, ma il nome dell’attaccante spagnolo è tornato a risuonare dalle parti della Continassa. Il tutto parte, come troppo spesso capita, dall’interpretazione di un messaggio social, però di vero qualcosa c’è: per esempio l’attaccamento di Alvaro ai colori bianconeri e un gruppo con il quale è rimasto in contatto, almeno con parte di esso (si sente spesso con diversi ex compagni come Fagioli, Pinsoglio, Cuadrado e via discorrendo). E che Massimiliano Allegri lo stimi e lo ritenga un giocatore funzionale al suo calcio non è un mistero, tanto che l’estate scorsa la possibilità di un Morata-ter era girata a più riprese, prima della decisione del club bianconero di puntare su Arek Milik.