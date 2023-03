Prestiti Juventus, tesoretto o scherzetto? 200 milioni in ballo!

Ai margini del progetto tecnico, ma quantomai centrali per disegnare le ambizioni della Juventus nel prossimo mercato estivo. Sono i giocatori di proprietà dei bianconeri, attualmente in prestito ad altre latitudini, sulla cui testa pende una preziosa taglia, ovvero un corposo diritto di riscatto. Ce n’è per quasi 200 milioni di euro, se tutte le opzioni venissero attivate. La realtà, però, riporterà con ogni probabilità diversi di loro a Torino, per lo più con la fastidiosa etichetta di esuberi. Tra migliore e peggiore scenario, insomma, intercorre la stessa differenza che in estate si spalanca tra una pioggia ristoratrice e una violenta grandinata: il raccolto del contadino, nell’uno o nell’altro caso, non potrà essere il medesimo.