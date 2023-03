Il decollo di Hojlund, vero gioiello di mercato: piace a tutti, anche alla Juve

TORINO - La sensazione, che a breve rischia seriamente di tramutarsi in qualcos'altro, è la seguente: l'Atalanta ha scovato l'ennesima pepita d'oro. Rasmus Winther Hojlund , centravanti classe 2003 preso a fine agosto 2022 dagli austriaci dello Sturm Graz (che l'avevano pagato appena due milioni nel gennaio precedente) per 17 milioni e spiccioli, non è più un banale talento, né tantomeno un conclamato fenomeno. Non ancora, per intenderci, anche se può diventarlo a stretto giro di posta. E i cinque gol segnati in appena due presenze da titolare - le prime in carriera - con la nazionale danese confermano ulteriormente la bontà dell'investimento nerazzurro.

Storia di un intreccio

Tripletta alla Finlandia, doppietta (illusoria, considerata la rimonta subita nel finale) al Kazakistan, che fanno seguito alle 14 reti distribuite da inizio stagione tra Bundesliga austriaca, Coppa d'Austria, preliminari di Champions, Serie A e Coppa Italia, visto che il fanciullo aveva cominciato l'annata con lo Sturm Graz. Però già solo i 7 centri nel nostro campionato avevano fatto abbastanza rumore, tanto da attirare le attenzioni di top club come il Napoli e le milanesi, più la Juventus che senza dimenticare le note vicende extra-campo potrebbe comunque inserirsi nel caso riesca a concretizzare almeno una cessione eccellente. E qualsiasi riferimento a Dusan Vlahovic non è puramente casuale: se alla Continassa incassano, dalla Continassa reinvestiranno, magari non l'intero introito perché tra costi dei cartellini e ingaggi occorre darsi ancora una discreta calmata. Ora, siccome il serbo guadagna non meno di 7 milioni netti più bonus e il danese dell'Atalanta intorno ai 700 mila euro con contratto fino al 2027, si comprende quanto l'ipotesi non sia campata in aria. Il risparmio è garantito.

Grandi numeri

Ciò non significa che Vlahovic sarà messo sul mercato, anche perché non ne avrebbe bisogno: attorno al metro e 90 cresciuto a pane, Partizan e Fiorentina il profumo degli affari non è mai tramontato, con vista sulla Premier League. Al tempo stesso si può dire che sia assai complicato che la Juve riesca a tenersi stretti tutti i suoi gioielli. Ché poi basta un attimo: arriva il Bayern Monaco di turno, ti offre 77 milioni premi inclusi e in un amen ti porta via Matthijs de Ligt. Di sicuro il mancino affilato di Hojlund piace tantissimo nelle segrete stanze della sede bianconera, con la rosa di Massimiliano Allegri che d'un tratto vedrebbe la batteria di attaccanti ringiovanire passando da un 2000 a un 2003. Senza la cessione di un big della tipologia di Vlahovic, invece, ciao Hojlund, obiettivo già complicato di suo per via dei costi (e con Arsenal, Newcastle e Manchester United già tentate dal potenziale colpo di mercato). Quanto può chiedere l'Atalanta? Il doppio della spesa - intorno ai 35 milioni -, si vociferava nei salotti delle trattative. Facciamo 40-45 dopo il doppio exploit di questi giorni...