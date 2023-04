Rabiot: “Il Psg? Tanto rumore, sono solo concentrato sulla Juventus”

TORINO - " Un ritorno al Psg? Sinceramente non c'è niente di speciale. Sento molto rumore. So che interessa a tanti ma lo ripeto: sono molto concentrato su questo finale di stagione con la Juventus ". Così, ai microfoni di Telefoot in merito ad una sua possibile avventura bis con il Paris Saint-Germain, il club dal quale era arrivato a parametro zero nell'estate del 2019, si è espresso il centrocampista francese Adrien Rabiot , punto fermo nell'undici titolare di Massimiliano Allegri.

Juve-Rabiot, nodo Champions League

Assente ieri contro il Verona per squalifica ed autore sin qui della sua miglior stagione non solo in bianconero, ma anche in carriera, Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nelle scorse settimane ha ammesso pubblicamente di trovarsi bene a Torino e di essere disposto a parlare con la società per un eventuale rinnovo, ferma restando la qualificazione alla prossima Champions League come conditio sine qua non. Il francese percepisce circa 7 milioni di euro l'anno e l'accesso nella massima competizione continentale è fondamentale anche per la dirigenza bianconera al fine di ridiscutere un accordo tanto esoso.