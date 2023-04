Lazio, Milinkovic-Savic e la clausola exit-strategy: Juve pronta

TORINO - Ce ne vuole per far arrendere uno come Claudio Lotito. Il presidente laziale non è intenzionato a mollare la presa su Sergej Milinkovic-Savic, non abbasserà la testa per i diversi 'no' incassati in questi mesi in sede di rinnovo, è pronto a rilanciare. Perché l'idea di dover svendere il suo gioiello migliore quest'estate lo logora, quella scadenza di contratto nel 2024 gli toglie anche le poche ore di sonno. Per questo, dopo aver messo sul piatto un adeguamento che supererebbe i 4 milioni di euro a stagione, ora è pronto a scendere a patti per un rinnovo con clausola rescissoria.

Lotito sogna di conquistare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League, così da poter assumere più forza in corsa nella trattativa. Spera che il 'Sergente' possa rivedere i suoi piani grazie alla sicurezza di giocare l'anno prossimo nel grande palcoscenico europeo. La Lazio è pronta a inserire un exit strategy nel suo nuovo contratto, una cifra concordata e ipotizzabile intorno ai 40 milioni di euro. L'ostacolo è la volontà del giocatore di cambiare aria, di confrontarsi con una realtà diversa: così si spiegano i continui rinvii del centrocampista e del suo entourage nel corso degli ultimi mesi.