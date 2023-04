Milik: i gol per Juve-Sporting e per il riscatto dal Marsiglia

TORINO - Non è stasera, e nemmeno nei prossimi 11 giorni, che la Juventus si farà un’opinione su Arkadiusz Milik. Le valutazioni sull’attaccante polacco, per il quale il 30 aprile scade il termine per esercitare il diritto di riscatto dal Marsiglia, i dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri le hanno fatte a fine estate quando hanno deciso di prenderlo in prestito e poi nel corso di tutta la stagione. Valutazioni ampiamente positive, sia sul piano calcistico che su quello personale. Aggiungere sul piatto della bilancia un gol che porti la Juve in semifinale, o i gol che la rilancino in campionato, però, lo farebbero pendere ancora di più verso quel riscatto che Milik desidera con forza, pronto a rimanere a Torino a prescindere dal fatto che la squadra bianconera nella prossima stagione giochi la Champions, l’Europa League o non giochi affatto in Europa. Intanto Milik pensa ad aiutare la Juventus ad andare avanti in Europa in questa, di stagione: alla prossima ci sarà tempo per pensare, se resterà. E potrebbe esserci più tempo per pensare anche alla sua permanenza: la società bianconera vorrebbe infatti trovare un accordo con il Marsiglia per allungare la scadenza del diritto di riscatto, in modo da avere più chiaro il quadro della prossima stagione prima di prendere la decisione definitiva. Quadro che si chiarirà un bel po’ oggi con la seduta del Collegio di garanzia dello sport, ma sul quale resta l’ombra dell’incertezza a causa della vicenda stipendi.