Milik-Juve, se telefonando: il futuro dipende anche dalla giustizia sportiva

Non è una partita come tutte le altre, questa Juventus-Napoli . Non dopo un decennio abbondante di incroci caratterizzati da veleni e polemiche, anche se questa volta varrà un pochino meno rispetto al solito per entrambe. E non può essere una partita come tutte le altre, soprattutto, per Arkadiusz Milik , oggi in bianconero e ieri autore di 48 reti in 122 presenze con gli azzurri. Una tappa fondamentale per lo sviluppo della sua carriera, quella all’ombra del Vesuvio, anche se conclusa nel peggiore dei modi: sei mesi da separato in casa, per via di un contratto in scadenza e della mancata intenzione di rinnovarlo, quindi il mesto addio in una fredda sessione invernale di mercato. Di mezzo, manco a dirlo, lo zampino della Juventus, che lo avrebbe voluto allora e che l’ha poi prelevato dal Marsiglia un anno e mezzo dopo, ovvero la scorsa estate. In prestito con diritto di riscatto, per la precisione: dal passato al futuro, il discorso svolta in un attimo.

Primavera bollente

La primavera, a maggior ragione se già inoltrata, è infatti la stagione più calda, se il tema è quello dei riscatti. E infatti la situazione che riguarda Milik è una di quelle monitorate con più attenzione alla Continassa. Di dubbi, in realtà, ce ne sono ben pochi: sette milioni di base fissa più due di eventuali bonus, da sommare al milioncino sborsato per il prestito, tratteggiano i contorni di un’operazione intrigante a prescindere dagli scenari futuri, ancora avvolti nella nebbia della giustizia sportiva. Per di più di fronte a uno stipendio, circa 3,5 milioni a stagione, sostenibile in tutti i casi. E però... però la tanto attesa data del 19 aprile, quella dell’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport sul -15, non si è rivelata risolutiva come auspicato. E anche il mercato, vieppiù con la conferma dell’inibizione a carico del ds Cherubini, ne subirà ora il contraccolpo.

Se telefonando

Tra la Juventus e l’entourage del polacco, otto gol in stagione e un lungo infortunio dal quale si sta ancora riprendendo, negli scorsi giorni è intercorsa una telefonata, per mantenere saldi i contatti e fare un punto di massima. Ma, ad oggi, non è previsto alcun incontro ufficiale per risolvere a stretto giro di posta la situazione. L’agente dell’attaccante, David Pantak, capita di tanto in tanto in Italia, per incontrare i suoi assistiti: non solo Milik, ma anche Benedyczak, Szyminski e Listkowski che gravitano in Serie B. E non è escluso che faccia capolino questa sera allo Stadium per l’impegno del suo giocatore di punta contro il suo passato. Ma la sua presenza rappresenterebbe una sorta di atto di vicinanza a un bomber che non segna dal 22 gennaio, non (ancora) un segnale di svolta per il suo futuro.