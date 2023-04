Morata 3, la Juventus studia. Milik tra rinvio e sconto

M&m, come le popolari caramelle di cioccolato e come Milik e Morata. O meglio, Milik o Morata. Il progetto per rendere più dolce il rendimento del reparto offensivo bianconero passa anche attraverso le valutazioni sui due attaccanti, il polacco attualmente in rosa e lo spagnolo che nella rosa bianconera c’è già stato due volte. Valutazioni che su Milik sono in corso già da tempo e che dovranno partorire a breve una decisione, a meno che la Juventus non riesca a rimandarla. Domenica scade infatti il termine per esercitare con il Marsiglia il diritto di riscatto sul polacco, fissato a 7,5 milioni. Diritto che in linea di massima la società bianconera è orientata a far valere: per quanto dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo febbraio e marzo Milik non abbia ancora segnato in otto presenze, nel resto della stagione si è confermato attaccante efficace, degno della cifra.