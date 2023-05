Arthur: "Juve, in estate torno. Ho altri due anni di contratto"

TORINO - L'annata di Arthur Melo non è stata facile, soprattutto a causa di una serie di infortuni muscolari (uno in particolare) che lo hanno tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione. Il centrocampista brasiliano, in prestito al Liverpool dalla Juventus, ha giocato solo una partita in prima squadra con i Reds, quella contro il Napoli a settembre in Champions League, e ha fatto qualche apparizione con la formazione giovanile. Tuttavia il centrocampista è fiducioso per il futuro, come spiegato a Goal.com: "La prossima stagione la vedo bene: sarà decisiva per la mia carriera. Non vedo l'ora di mostrare la nuova versione di Arthur".