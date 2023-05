Vlahovic, futuro al palo. Resta alla Juventus se…

TORINO - La Juventus che verrà si capirà fra un po’. Non è questione di misteri o verità nascoste. Il problema è che il futuro bianconero è in fieri per mille ragioni. Da come finirà con la giustizia, italiana e dell’Uefa, da chi e quando ricoprirà la carica di direttore sportivo, dalla posizione di Allegri e, a cascata, la situazione dei giocatori che dipenderà anche da come si saranno incastrati i tasselli di cui sopra. Il più importante, a livello di squadra, è quello che porta la faccia di Dusan Vlahovic. L’uomo su cui la Juventus a gennaio del 2022 ha investito 70 milioni di euro più 10 di bonus portandolo via, non senza screzi con Commisso, alla Fiorentina. Da allora dopo un buon primo semestre ecco questa stagione non in linea con le aspettative della società e della tifoseria.