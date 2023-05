Kulusevski-McKennie, futuro Juve o Premier? La situazione sui riscatti

TORINO - Leeds e Tottenham rientrano senza dubbio fra le grandi delusioni della stagione di Premier League . Per motivi differenti: i primi devono vincere all’ultima giornata e sperare allo stesso tempo che l’Everton perda e che il Leicester non vinca per aggrapparsi ad una salvezza ormai praticamente impossibile, mentre i secondi hanno l’obbligo di battere i padroni di casa per sognare una qualificazione in Conference League e allo stesso tempo sperare che l’Aston Villa cada contro il Brighton. Domenica sera, dalle parti di Elland Road, sarà molto difficile vedere visi sorridenti. A cominciare da due giocatori: Weston McKennie e Dejan Kulusevski , uniti dal club di appartenenza (la Juventus ), da un'annata che per entrambi è stata durissima, ma divisi da due destini sicuramente diversi all’orizzonte.

McKennie torna a Torino

Innanzitutto perché McKennie è praticamente sicuro di tornare alla Continassa a luglio. Per lo statunitense questo aspetto non è assolutamente un peso: a Torino, da quando Fabio Paratici lo prelevò dallo Schalke 04, è sempre stato felice. Si è ambientato benissimo sotto la Mole, si è fatto voler bene nello spogliatoio, ma sul piano delle prestazioni non è mai riuscito a trovare continuità, almeno non durante la gestione Allegri. Il prestito al Leeds poteva fargli bene, ma non ha fatto altro che ingigantire le difficoltà del centrocampista. Non era pronto per mettersi l’elmetto e lottare per la salvezza, obiettivo che pare ormai definitivamente sfumato: troppe le combinazioni necessarie affinché il suo Leeds non anneghi in Championship. Così, il riscatto da 35 milioni di euro garantito alla Juventus in caso di permanenza in Premier League è destinato a sfumare.