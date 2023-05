Kulusevski, Juve o Tottenham? “È il momento di parlare con il club”

LONDRA (Inghilterra) - Futuro in bilico per Dejan Kulusevski . Il giocatore del Tottenham (in prestito dalla Juventus) ha ammesso di non essere sicuro di quale maglia indosserà la prossima stagione. Il 23enne, che era passato agli Spurs a titolo temporaneo per 18 mesi (e 10 milioni di euro), a giugno dovrà tornare in bianconero qualora il club londinese non esercitasse la clausola il riscatto fissato a 35 milioni di euro .

Kulusevski, futuro in bilico

Lo svedese, dopo la vittoria per 4-1 contro il Leeds United di McKennie, ha infatti parlato così del suo futuro: "Non lo so onestamente... vedremo. Sono solo concentrato sul campo, ho cercato di fare il meglio che potevo e ora ovviamente è il momento di parlare con il club". Kulusevski la scorsa stagione ha messo insieme 5 gol e 8 assist in 18 presenze, dando il suo contributo al Tottenham a riconquistare un posto in Champions League. Quest'anno, però, il rendimento è sceso (così come del resto quello di tutta la squadra, che ha chiusto in ottava posizione), come certificato dagli appena 2 gol e 7 assist in 30 partite. Numeri che non sembrano spingere gli Spurs a una sua conferma a certe cifre.