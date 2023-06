Matthaus, il paragone Juve-Bayern e il sogno Vlahovic: “Come Lukaku”

TORINO - Lothar Matthaus, leggenda del Bayern Monaco, ha parlato ad abendzeitung-muenchen.de della possibilità di vedere Vlahovic al club bavarese: "Quest'anno non è andato benissimo? In precedenza ha segnato con la Fiorentina. Alla Juventus le cose non sono andate proprio bene, c'era anche molta agitazione legata alla penalizzazione. È simile al Bayern Monaco da questo punto di vista: più inquietudine c'è, peggiori sono i risultati e meno entusiasta è la squadra. Una cosa del genere mette a dura prova una squadra".