Juve, da Alex Sandro a Kulusevski: il punto sulle uscite

TORINO- Il capitolo uscite è altrettanto importante delle entrate nella Juventus vista la necessità di contenere i costi e ridurre le spese. E allora vediamo i giocatori che il prossimo anno sembrano destinati a non vestire più la maglia bianconera. Dopo i saluti di Leandro Paredes, che sembra in procinto di accasarsi in Spagna, all’Atletico Madrid, e Angel Di Maria, vicino all’Inter Miami, dove potrebbe ricongiungersi con l’ex compagno nel Psg Lionel Messi, anche Alex Sandro non sembra propenso a restare alla Juventus nonostante il rinnovo automatico per una stagione scattato in base alle presenze ottenute nel campionato appena concluso: il difensore brasiliano sarebbe infatti seguito con interesse dal Galatasaray, che potrebbe ingaggiarlo a parametro zero, dal momento che la Juventus starebbe cercando una soluzione per rescindere il contratto. Il club bianconero risparmierebbe così un ingaggio pesante, da 6 milioni di euro netti a stagione.