Juve, Giuntoli o Manna? Sul mercato l'importante è avere chi lo conosca

Dall'alto del suo scudetto, Aurelio De Laurentiis gigioneggia in questa prima fase di mercato, fra la lista dei 40 possibili allenatori del Napoli e il catenaccio d'antan su Giuntoli , la cui liberazione dal contratto con il Napoli , in scadenza nel 2024, tarda ad arrivare. Il presidente neocampione d'Italia gioca come il gatto con il topo, consapevole che, tanto più tardi lascerà andare uno dei migliori, se non il migliore uomo mercato, quanto più tardi la Juve procederà alacremente alla rifondazione. Nell'attesa, il club di Elkann ha promosso Manna dalla Next Gen alla prima squadra: il giovane direttore sportivo ha i numeri e la professionalità per compiere il salto di qualità che merita. Con Giuntoli formerebbe un gran bel tande.

Juve tra Manna e Giuntoli

Aspettando Cristiano, Manna è subito chiamato a dipanare la matassa dei prestiti di rientro: se fossero stati riscattati, Kulusevski, McKennie, Arthur, Zakaria avrebbero garantito un introito oscillante attorno ai 140 milioni di euro. Così non sarà e toccherà proprio a Manna trovare la soluzione migliore per tutti e quattro. Ciò che conta, per la Nuova Juve, è avere nelle proprie fila chi conosca come le sue tasche l'intrigante e complicato territorio degli acquisti e delle cessioni. Anche perché sbagliare ancora è proibito, dopo il flop della sessione estiva 2022 (la seduta invernale 2023 praticamente non c'è stata, se non per la riduzione del numero dei giocatori in rosa). Il nuovo Cda juventino fronteggia l'emergenza giudiziaria sportiva e ordinaria, nonché la situazione di bilancio, ma ha bisogno di un dirigente che lavori in simbiosi con il nascente Allegri VIII. Negli otto anni napoletani, Giuntoli ha dimostrato di essere un maestro nell'arte di smontare e rimontare una squadra, sfociando con il suo lavoro nel capolavoro spallettiano del terzo, storico scudetto partenopeo. Per la Juve è l'uomo giusto al momento giusto. Il problema, per la Juve, è che lo sa anche De Laurentiis.