Rabiot aggrappato alla Uefa: futuro Juve ancora incerto

Il jolly la Juventus lo ha calato sul tavolo verde la scorsa settimana ma per sapere se la carta riuscirà o meno ad accendere la giocata occorrerà aspettare ancora un po’. Il jolly ha la nazionalità francese e si chiama Adrien Rabiot, fulcro del centrocampo e dell’idea di centrocampo di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha indicato alla dirigenza il suo nome come uomo su cui puntare per uno sforzo economico, roba da innescare l’orticaria ai piani alti bianconeri alla luce delle indicazioni sul contenimento dei costi e delle spese. Ma qualche sforzo occorrerà comunque farlo e poi non è detto che no sia propedeutico a risultare un potenziale investimento a medio termine. Così il direttore sportivo in pectore, Giovanni Manna, ha presentato la proposta del club al giocatore transalpino che ha ascoltato e quindi iniziato a rifletterci insieme alla mamma Veronique, che è di fatto la sua agente, ovvero il manager che ne cura gli interessi a 360 gradi.