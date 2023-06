Juve, gli esuberi valgono un big: quanto si può incassare dalle cessioni

TORINO - La Juventus ricomincia da otto, intesi come milioni. Otto milioni di euro incassati finora per i riscatti obbligatori di Dragusin e Di Pardo da parte rispettivamente di Genoa e Cagliari: se per il centrale il vincolo era scattato già nel corso della stagione, per il terzino la certezza si è avuta con la promozione dei sardi in Serie A. Un bottino modesto rispetto ai diritti di riscatto per 180 milioni impostati con gli altri esuberi, però destinati a far ritorno alla Continassa. Un bottino modesto anche rispetto alle necessità economiche per rimettere in sesto un bilancio che risulterà provato dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League, in ossequio al -10 imposto dalla giustizia sportiva all’ultima classifica dei bianconeri. Per questo motivo, nella settimana che porta alla deadline per i diritti di riscatto dei prestiti, la priorità della Juventus è quella di cedere. Per sfoltire, per incassare.