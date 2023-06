Perché dopo il nuovo ko Vlahovic è in bilico nella Juve

Questa è davvero una stagione no per Dusan Vlahovic. Non fossero bastate le delusioni patite con la Juve, il deludente mondiale in Qatar, la pubalgia che ha continuato a tormentarlo, il mal di gol che l'ha assillato (soltanto 14 reti in 42 gare stagionali), il rapporto incrinato con Allegri a causa delle ripetute sostituzioni, l'attaccante ha accusato una ricaduta ai problemi all'inguine. Così, Vlahovic salterà sia l'amichevole della Serbia con la Giordania sia la partita contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni europee. Stojkovic, il ct serbo, è sconsolato: "Non potremo contare su Dusan. Sfortunatamente soffre per un dolore costante all'inguine: è meglio che salti queste due gare e finalmente recuperi dall'infortunio". L'auspicio è condiviso dalla Juve che, tuttavia, si sta sempre più domandando se e come possa continuare il rapporto con il centravanti pagato 80 milioni nel gennaio 2022 e progressivamente risucchiato dalla crisi di gioco e di risultati della squadra, culminata nella deludente stagione appena conclusa.