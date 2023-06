Juve, Allegri saldo. Tudor convitato di pietra, Conte parla da Arezzo

La sensazione (anche qualcosa di più...) è che Aurelio De Laurentiis abbia “bruciato” anche la candidatura di Paulo Sousa per la panchina del Napoli . Perché l’incontro tra i due c’è stato eccome e si era discusso perfino di un contratto biennale, ma alla fine sembra si sia incagliato tutto sulla clausola da poco più di un milione che il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di pagare: c’è tempo fino al 20 giugno, ma tutto tace. Tutto così, pare definitivamente sfumato con la conseguenza che a Salerno si sono, per usare un eufemismo, piuttosto indispettiti per il comportamento del tecnico portoghese e considerano chiusa la sua esperienza a prescindere dal Napoli. Nella lista del ds De Sanctis c’è in pole Andrea Pirlo , ma nelle scorse ore ci sono stati contatti anche con Filippo Inzaghi (attenzione anche a Lecce) e Rafa Benitez , accostato non senza ragione anche al Napoli. Già, e il Napoli? Ancora ieri De Laurentiis ha esortato i tifosi a stare tranquilli perché "Il Napoli è in buone mani". La rosa dei candidati sembra ristretta a Garcia, Fonseca e Galtier con quest’ultimo in vantaggio, ma il presidente non sembra avere fretta con la conseguenza che il futuro ds bianconero Giuntoli resta ancora bloccato e in sospeso prima di poter discutere la propria rescissione.

La situazione in casa Juve e le parole di Antonio Conte

Sempre in ottica Juventus, va registrato che la Salernitana ha ricevuto un rifiuto anche da Tudor, libero dal Marsiglia, che ha spiegato di voler aspettare la chiamata di una big: sembra evidente che Allegri dovrà fare i conti con un convitato di pietra nell’avvio della nuova stagione. A proposito di ex bianconeri, oggi ci sarà un incontro tra il dt del Lecce, Corvino (che ha rinnovato per tre anni) e Baroni: le quotazioni per una riconferma del tecnico sono in rialzo. Indimenticato e indimenticabile ex, Antonio Conte ha parlato ad Arezzo (dove ha iniziato la carriera “condividendo”, pensate, la prima stagione con Sarri), durante il ritiro del Timone d’oro: "La voglia di allenare c’è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Detto questo non ho la ricerca spasmodica di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio, che mi dia uno stimolo, allora lo prenderei in esame, sia in Italia che all’estero". Pleonastico ricordare che anche su di lui sono circolate molte indiscrezioni circa un possibile ritorno alla Juventus. Ma la posizione di Allegri resta salda.